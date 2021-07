Paris Piscine Joséphine-Baker Paris Cours de Yoga et Pilates à la Piscine Joséphine Baker Piscine Joséphine-Baker Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cours de Yoga et Pilates à la Piscine Joséphine Baker Piscine Joséphine-Baker, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 juillet au 31 août 2021 :

lundi, mercredi, vendredi de 9h15 à 10h

payant

A partir du vendredi 9 juillet, des cours à 9h15 de Yoga (lundi et vendredi) et Pilates (mercredi) seront proposés sur le solarium de la piscine Joséphine Baker ! Le tarif proposé est de 10€. La réservation se fera sur www.moncentreaquatique.com à partir du mercredi 30 juin. Nous avons hâte de vous y voir. Cet été, les amateurs d’activités douces ont rendez-­‐-vous à la Piscine Joséphine Baker (Paris 13ème) pour des séances de Yoga et de Pilates au bord de l’eau. Chaque semaine, ils pourront s’initier ou se perfectionner tout en profitant d’un cadre unique et exceptionnel. Détente garantie ! Événements -> Événement sportif Piscine Joséphine-Baker quai François Mauriac – Quai de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (489m) 89 C : Bibliothèque François Mitterrand (489m)

Contact :Piscine Joséphine Baker 0156619650 contact@piscine-baker.fr https://www.facebook.com/piscinebaker/ 0156619650 contact@piscine-baker.fr Événements -> Événement sportif Plein air;Sport

Date complète :

