Cours de Yoga en front de mer Capbreton, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Capbreton.

Cours de Yoga en front de mer 2021-07-10 08:30:00 – 2021-07-10 09:30:00 Plage Notre-Dame Boulevard Notre-Dame

Capbreton Landes

Cours de Yoga en front de mer, à vos tapis !

En juillet et août, tous les lundis, mercredis et samedis cours de yoga sur la plage Notre-Dame.

Se présenter 10min avant le cours pour inscription. Venez avec votre tapis (prêt exceptionnel pour 0.50€).

En cas d’intempéries les cours sont annulés et en cas de doute, nous contacter par sms 30min avant le cours au 06 86 69 48 97.

