Cours de Yoga en front de mer

Cours de Yoga en front de mer, 10 juillet 2022, . Cours de Yoga en front de mer



2022-07-10 – 2022-07-10 40 EUR Cours de Yoga en front de mer, à vos tapis ! Lundi, mardi, jeudi , vendredi et dimanche

7h45-8h45 & 9h-10h Terrasse du casino Tous les mercredis

18h45-19h15 Pelouse du mini golf Mercredi & samedi

8h30-9h30 Plage notre dame Tarifs : 8€ la séance

40€ les 6 séances Renseignements : 06 86 69 48 97 Cours de Yoga en front de mer, à vos tapis ! Lundi, mardi, jeudi , vendredi et dimanche

7h45-8h45 & 9h-10h Terrasse du casino Tous les mercredis

18h45-19h15 Pelouse du mini golf Mercredi & samedi

8h30-9h30 Plage notre dame Tarifs : 8€ la séance

40€ les 6 séances Cours de Yoga en front de mer, à vos tapis ! Lundi, mardi, jeudi , vendredi et dimanche

7h45-8h45 & 9h-10h Terrasse du casino Tous les mercredis

18h45-19h15 Pelouse du mini golf Mercredi & samedi

8h30-9h30 Plage notre dame Tarifs : 8€ la séance

40€ les 6 séances Renseignements : 06 86 69 48 97 dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville