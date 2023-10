Cours de Yoga Digital Village Paris, 16 octobre 2023, Paris.

Le lundi 06 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

Le lundi 30 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

Le lundi 23 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

Le lundi 16 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant

Prix : 10€

Après une longue journée, détendez vous avec nos cours de yoga

Le yoga, bien plus qu’une simple pratique physique, est un voyage vers l’harmonie intérieure et le bien-être global.

Ancré dans des traditions millénaires, le yoga combine postures, respiration et méditation pour apaiser l’esprit et renforcer le corps. À travers des séquences fluides et des étirements profonds, il libère les tensions accumulées et rétablit la connexion entre le corps et l’esprit.

Le yoga offre un espace de calme au milieu du tumulte quotidien, favorisant la conscience de soi et la tranquillité mentale. Que ce soit sur le tapis ou dans la vie quotidienne, le yoga nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous aidant ainsi à trouver équilibre et sérénité.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

