Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Cours de Yoga Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Cours de Yoga Capbreton, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Capbreton. Cours de Yoga 2021-07-30 10:45:00 – 2021-07-30 12:00:00 Salle de Yoga 2 Rue de la Couarte

Capbreton Landes EUR 7 Cours de Yoga en ZOOM, à vos tapis ! http://www.capyogaclub.com Cours de Yoga en ZOOM !

http://www.capyogaclub.com +33 6 86 69 48 97 Cours de Yoga en ZOOM, à vos tapis ! http://www.capyogaclub.com cap yoga club dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Capbreton Adresse Salle de Yoga 2 Rue de la Couarte Ville Capbreton lieuville 43.64999#-1.40571