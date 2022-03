COURS DE YOGA AVEC JÉRÔME OLIVEIRA Montsoreau, 2 avril 2022, Montsoreau.

COURS DE YOGA AVEC JÉRÔME OLIVEIRA Montsoreau

2022-04-02 – 2022-04-02

Montsoreau Maine-et-Loire Montsoreau

Jérôme Oliveira :

Enseignant de yoga depuis une dizaine d’années, diplômé de l’école française de yoga avec une spécialisation en anatomie et développement du souffle, Jérôme Oliveira pratique le yoga depuis son adolescence. Expert du bien-être en France, il organise des conférences à Paris pour le grand public avec les personnalités internationales comme : Deepak Chopra, Eckhart Tolle ou James Redfield. Également éditeur de la collection de livres Bien-Etre aux éditions J’ai Lu / Flammarion, il réalise des documentaires pour la télévision et des portraits d’artistes contemporains.

Imaginée par Phil Terry, le Slow Art Day va à l’encontre d’un mode de consommation frénétique de la culture et invite au contraire à ralentir. Le temps d’une journée particulière, les visiteurs sont invités à prendre du temps pour admirer les œuvres et à échanger leurs impressions avec d’autres visiteurs le temps d’un moment de convivialité. Créé en 2008, le Slow Art Day rassemble à travers le monde des musées qui développent une approche « bien être », en se connectant principalement sur ses sensations, ses émotions, et ses propres perceptions des œuvres d’art. Il concerne aujourd’hui 12 pays et plus de 170 événements dans des musées internationaux : la National Gallery, l’Ashmolean Museum, la 440 Gallery de Brooklyn, l’Art Gallery of New South Wales de Sydney ou le Palazzo Strozzi à Florence.

À l’occasion de la journée internationale du Slow Art Day, le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain ouvre ses espaces d’exposition à la pratique du yoga et invite à faire corps avec le lieu. Prévoir une tenue confortable.

contact@chateau-montsoreau.com http://www.chateau-montsoreau.com/

Montsoreau

