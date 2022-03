Cours de Yoga au lac de Parentis-en-Born Parentis-en-Born, 7 avril 2022, Parentis-en-Born.

Cours de Yoga au lac de Parentis-en-Born Parentis-en-Born

2022-04-07 – 2022-04-07

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

Durant les beaux jours, des cours de yoga en nature face au lac de Parentis-en-Born.

Au lac de Parentis, Tatiana vous propose des séances de yoga en pleine nature et en totale connexion avec les 5 éléments.

Un instant pour retrouver son authenticité, sa liberté et son unité.

Postures, méditation Pranayama et Shavasana sont au programme, et bien souvent, le lever ou le coucher de soleil nous accompagneront.

Les cours sont tout niveau.

Réservation obligatoire par SMS : 07 50 83 93 18

+33 7 50 83 93 18

Parentis-en-Born

