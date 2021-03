Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Cours de yoga au château Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Cours de yoga au château, 27 mai 2021-27 mai 2021, Hastingues. Cours de yoga au château 2021-05-27 10:30:00 – 2021-05-27 12:00:00 Château d’Estrac 43 place du Général Monsabert

Tous les jeudis, de 10h30 à 12h, cours complet de yoga : salutations au soleil, pranayama (respiration), asanas, relaxation. Les cours sont encadrés par un professeur diplômé. Ils ont lieu dans le parc du Château d'Estrac, dans le respect des normes sanitaires actuelles. Tout public, à partir de 12 ans. Limité à 10 personnes. Tarif : 10€. Réservation obligatoire. Prévoir vos affaires personnelles. En cas d'intempérie, le cours sera annulé.

