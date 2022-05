Cours de Yoga

2022-06-09 10:00:00 – 2022-06-09 11:30:00 Venez vous détendre à Quiberville lors d’un cours de Yoga proposé par Claire Morice au foyer des jeunes chaque jeudi de 10h à 11h30 !

(Pas de cours pendant les vacances scolaires) Pensez à prendre votre tapis ainsi qu’un coussin et une petite… dernière mise à jour : 2022-01-02 par

