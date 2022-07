Cours de Wutao Perros-Guirec, 13 juillet 2022, Perros-Guirec.

Cours de Wutao

Plage des Arcades 7 Boulevard de la Mer Perros-Guirec Côtes d'Armor

2022-07-13 – 2022-07-13

Plage des Arcades 7 Boulevard de la Mer

Perros-Guirec

Côtes d’Armor

Des cours de Wutao sont proposés cet été par l’association Le Souffle de la Nature, animés par Sabrina Guillerme enseignante certifiée 12 mouvements.

Cours accessibles à toutes et à tous, sans limite d’âge, sans compétence particulière.

Le Wutao est un art énergétique corporel créé en France en 2000. Il se pratique debout, assis ou au sol et se décline en 12 mouvements de base, accessibles à toutes et à tous.

Pratiquer le Wutao, c’est onduler, inspirer et expirer, se déployer intégralement.

Par une présence, une écoute sensible de toute notre corporalité, nous viendrons relâcher le bassin pour nous ancrer, nous enraciner et ainsi laisser émerger l’onde.

Peu à peu, nous goûterons à l’état, au sentiment du geste.

Portés par notre souffle, nous défroisserons avec douceur les plis imprimés dans notre corps et nos émotions et laisserons fleurir les mouvements.

associationlesouffledelanature@gmail.com

Plage des Arcades 7 Boulevard de la Mer Perros-Guirec

