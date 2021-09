Bordeaux Salle Fight'N Fit,La BAstide Bordeaux, Gironde Cours de West coast Swing Salle Fight’N Fit,La BAstide Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du lundi 20 septembre au lundi 4 octobre à Salle Fight’N Fit, La BAstide

Durant ce cours d’essai vous pourez découvrir cette danse fun et originale ! Le West Coast Swing est une danse à deux, qui allie interprétation musicale et jeu entre partenaires. Elle peut être très sensuelle et surtout, elle laisse libre cours à l’improvisation et permet un amusement sans fin. Alors venez apprendre quelques pas de base et vous défouler sur de musiques aux styles tout aussi variés les uns que les autres.

Entrée libre

Venez découvrir cette fabuleuse danse qu’est le West Coast Swing pendant notre cours d’essai ! Salle Fight’N Fit,La BAstide 92 cours le ROuzic, 33000 Bordeaux Bordeaux La Benauge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T20:30:00 2021-09-20T21:00:00;2021-09-27T20:30:00 2021-09-27T21:00:00;2021-10-04T20:30:00 2021-10-04T21:00:00

