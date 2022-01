Cours de Webmarketing – L’hospitalité digitale Cobalt, 7 février 2022, Poitiers.

**L’IAE de Poitiers organise des cours de webmarketing à Cobalt**, l’occasion pour les étudiants en master Communication des organisations d’étudier dans un nouveau cadre, de faire des rencontres, d’échanger et surtout de s’ouvrir au monde du travail. Ces cours sont ouvert à tous, alors profitez en pour venir vous former ! Notre propre vision des bienfaits ou au contraire, conséquences négatives des usages d’Internet, influence nos pratiques numériques personnelles et professionnelles. Le concept de l’Hospitalité digitale nous invite à nous interroger sur nos manières d’agir « en pays numérique », sur nos rites d’accueil et sur nos différentes cultures numériques qui constituent à la fois le résultat de nos pratiques dans ces environnements en ligne et hors ligne, et à la fois le fondement de celles-ci. Partant de la notion de réciprocité « hôte – hôte », concept fondamental de l’hospitalité, cette journée sera consacrée à une meilleure compréhension de notre propre conduite en ligne, afin de mieux situer, entendre et faciliter la communication avec l’autre que nous y rencontrons. **Intervenante : Beer Bergman** Beer Bergman est doctorante à l’IAE de Poitiers ; sa recherche porte sur les manières dont amateurs et professionnels du bois se mettent en scène sur YouTube. Elle a travaillé dans plusieurs métiers d’Internet à partir de 1996 et s’intéresse plus particulièrement aux réseaux sociaux, les identités numériques et les manières dont les TPE s’emparent du Web. Elle enseigne un cours « Service Marketing in Tourism » à Excelia School for Tourism and Hospitality. En 2018, elle publie un livre « Bienvenue à l’Hospitalité digitale – Le nouveau prisme du marketing en ligne » et en 2020 paraît « Web 2.0 – 15 ans déjà et après » auquel elle a contribué avec plusieurs articles et la coordination de deux chapitres. Beer Bergman est néerlandaise d’origine, habite et travaille en France depuis 1992 où elle est également prestataire touristique. **Gratuit**, **sur inscription** juste ici : [https://docs.google.com/forms/d/1vIg1yTVOAfJq0AG7tYp0YaJGj2MlE8_l38amCNvAlW8/prefill](https://docs.google.com/forms/d/1vIg1yTVOAfJq0AG7tYp0YaJGj2MlE8_l38amCNvAlW8/prefill) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** **En présentiel à Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par : **Cobalt & IAE de Poitiers**

