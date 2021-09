Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Cours de Webmarketing Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

L’**IAE de Poitiers** organise des **cours de webmarketing** à **Cobalt**, l’occasion pour les étudiants en master Communication des organisations d’étudier dans un nouveau cadre, de faire des rencontres, d’échanger et surtout de s’ouvrir au monde du travail.? Ces cours sont **ouvert à tous**, alors profitez en pour venir vous former ! * Les thématiques et intervenants vous seront dévoilés prochainement, restez connectés ! **Inscription Gratuite :** [https://forms.gle/AcX7i71xM7dHmedV6](https://forms.gle/AcX7i71xM7dHmedV6) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** _En présentiel à Cobalt_ (5 rue Victor Hugo, Poitiers) _Organisé par :_ Cobalt & IAE de Poitiers

Venez vous former au webmarketing avec l'IAE !

2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T17:00:00

