Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Cours de Webmarketing Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Cours de Webmarketing Cobalt, 8 novembre 2021, Poitiers. Cours de Webmarketing

Cobalt, le lundi 8 novembre à 09:00

L’**IAE de Poitiers** organise des cours de webmarketing à **Cobalt**, l’occasion pour les étudiants en master Communication des organisations d’étudier dans un nouveau cadre, de faire des rencontres, d’échanger et surtout de s’ouvrir au monde du travail. Ces cours sont ouvert à tous, alors profitez en pour venir vous former ! _* Les thématiques et intervenants vous seront dévoilés prochainement, restez connectés !_ Gratuit, sur inscription juste ici : [[https://forms.gle/42vNpSuUfNgxD8fp6](https://forms.gle/42vNpSuUfNgxD8fp6)](https://forms.gle/42vNpSuUfNgxD8fp6) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à **Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers)** **Prochaine date :** – lundi 13 décembre **Organisé par :** Cobalt & IAE de Poitiers

Gratuit sur inscription

L’IAE de Poitiers organise des cours de webmarketing à Cobalt ! Ces cours sont ouvert à tous, venez découvrir cette formation ! Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Cobalt Adresse 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Cobalt Poitiers