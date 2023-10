Laugthon Cours de Verdun Tonneins, 8 novembre 2024, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Par la Compagnie Entre les Gouttes.

Une femme se met à écrire des contes et des poèmes pour supporter sa solitude après le départ de son amant et donne naissance à Laughton. Quelques années plus tard, ce jeune adolescent candide cherchera son histoire au milieu des contes de sa mère. La rencontre avec Vivi, drôle de camarade de classe, qui aime aussi s’inventer une autre réalité, va fasciner notre héros. Cette fable automnale met en scène un drame d’enfance qui dévoile la force de l’imaginaire.

A partir de 9 ans.

Billetterie au Centre Culturel Paul Dumail, à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou bien en ligne..

2024-11-08 fin : 2024-11-08 . EUR.

Cours de Verdun La Manoque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Entre les Gouttes.

A woman starts writing stories and poems to cope with her loneliness after her lover leaves, and gives birth to Laughton. A few years later, this candid young teenager will be searching for his story among his mother’s tales. His encounter with Vivi, a strange classmate who also likes to invent her own reality, will fascinate our hero. This autumnal fable depicts a childhood drama that reveals the power of the imagination.

Ages 9 and up.

Tickets available at Centre Culturel Paul Dumail, Office de Tourisme Val de Garonne in Marmande or online.

Por la Compagnie Entre les Gouttes.

Una mujer empieza a escribir cuentos y poemas para sobrellevar su soledad después de que su amante la abandone, y da a luz a Laughton. Unos años más tarde, este cándido joven adolescente buscará su historia entre los cuentos de su madre. Su encuentro con Vivi, una extraña compañera de clase a la que también le gusta inventar otra realidad, fascinará a nuestro héroe. Esta fábula otoñal retrata un drama infantil que revela el poder de la imaginación.

A partir de 9 años.

Entradas en el Centre Culturel Paul Dumail, la Oficina de Turismo de Val de Garonne en Marmande o en línea.

Von der Compagnie Entre les Gouttes.

Eine Frau beginnt Märchen und Gedichte zu schreiben, um ihre Einsamkeit zu ertragen, nachdem ihr Geliebter sie verlassen hat, und gebiert Laughton. Einige Jahre später sucht dieser junge, kandide Teenager seine Geschichte inmitten der Märchen seiner Mutter. Die Begegnung mit Vivi, einer lustigen Klassenkameradin, die sich ebenfalls gerne eine andere Realität erfindet, wird unseren Helden faszinieren. Dieses Herbstmärchen stellt ein Kindheitsdrama in den Mittelpunkt, das die Kraft der Fantasie offenbart.

Ab 9 Jahren.

Kartenverkauf im Centre Culturel Paul Dumail, im Fremdenverkehrsamt Val de Garonne in Marmande oder online.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Val de Garonne