Théâtre : Les Hommes sont c*** et les Femmes casse-c**** Cours de Verdun Tonneins, samedi 24 février 2024.

Tonneins Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24 21:30:00

De Julie Aymard, mise en scène par Julian Aymard.

Artistes : Charlène Lauer et Olivier Bureau.

Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple : 10 ans de couple !

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou à complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !

Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas près d’oublier : mensonges, cadeaux moches, sexe, fantasmes, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !

Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !

De Julie Aymard, mise en scène par Julian Aymard.

Artistes : Charlène Lauer et Olivier Bureau.

Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple : 10 ans de couple !

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou à complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !

Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas près d’oublier : mensonges, cadeaux moches, sexe, fantasmes, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !

Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !

EUR.

Cours de Verdun La Manoque – Salle Diligente

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Val de Garonne