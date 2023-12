Belcantor Cours de Verdun Tonneins, 10 février 2024, Tonneins.

Tonneins Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 21:45:00

Belcantor par la Cie Café Tango. Conception, écriture et mise en scène : Omar Hasan. Piano : Marco Poingt. En Partenariat avec le Cinéma Rex..

Belcantor par la Cie Café Tango. Ainsi va ce Belcantor, entre esprit argentin, poésie barytonesque, anecdotes rugbystiques planétaires, un récit musical allégé par la tendresse et l’humour d’un personnage qui mutera sans temps mort de Omar Hasan à Omar-en-scène aux côtés d’un pianiste dont les mains et le clavier ne font qu’un.

– Tout Public – Durée 1h20.

Conception, écriture et mise en scène : Omar Hasan.

Piano : Marco Poingt.

– En Partenariat avec le Cinéma Rex.

Billetterie au Centre Culturel Paul Dumail, à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou bien en ligne.

EUR.

Cours de Verdun La Manoque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



