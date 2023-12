Une peau plus loin Cours de Verdun Tonneins, 30 janvier 2024, Tonneins.

Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2024-01-30 17:30:00

fin : 2024-01-30 18:40:00

Théâtre-Récit – Une peau plus loin par la Farouche Compagnie. Un récit poignant plein de dérision, d’espoir et d’humanité dans lequel la musique électronique et acoustique (saxophone, accordéon), comme un langage à part entière, fait vibrer les mots autant que le corps et le mouvement.

– Mise en scène et chorégraphie : Carmela Acuyo.

– Écriture & Interprétation : Sabrina Chézeau.

– Musique, composition, Samples : Guilhem Verger.

– Tout Public (à partir de 9 ans) – Durée 1h10.

Billetterie au Centre Culturel Paul Dumail, à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou bien en ligne.

Cours de Verdun La Manoque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



