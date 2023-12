33ème Bourse d’échanges des Calandres Tonneinquaises Cours de Verdun Tonneins, 6 janvier 2024, Tonneins.

Tonneins Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-01-07

L’association « Les Calandres Tonneinquaises » propose la 33ème Bourse de pièces détachées d’origine et neuves pour voitures – motos – cyclos – vélos anciens (de plus de 30 ans)..

Pour cette édition il y aura encore plus de jouets anciens, de miniatures et de documentations.

Cours de Verdun La Manoque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



