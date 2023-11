Salon des Arts Cours de Verdun Oyonnax, 18 novembre 2023, Oyonnax.

Oyonnax,Ain

Exposition de peintures, sculptures et dessins..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Cours de Verdun Valexpo

Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of paintings, sculptures and drawings.

Exposición de pinturas, esculturas y dibujos.

Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey