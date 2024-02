Cours de vélo pour adulte local la remise à vélo ADAVA Pertuis, samedi 23 mars 2024.

groupe 1 maitrise du vélo

avoir un bon équilibre, passer les vitesses, freinage adapter, bien tomber

groupe 2 s’insérer dans la circulation

où rouler sur la chaussée, prendre les ronds points, changer de direction…

Tous les samedis du mois de mars de 10h30 à 12h00



Rendez-vous au local rue de la tour Saint-Jacques pour des cours de vélo pour adultes



2 groupes 2 niveaux





on ira dans les rues de Pertuis en fonction de vos attentes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

local la remise à vélo ADAVA Place de la tour Saint-Jacques

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur cetoduguay@orange.fr

