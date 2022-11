COURS DE VANNERIE Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

Ces cours sont organisés un samedi par mois, d'octobre à mars.

Sous les conseils des vanniers Hubert Sarrazin et Cyrille Pignon, les participants apprennent à travailler le bois et à tresser leurs propres paniers. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 6 séances sont programmées. Les réservations sont obligatoires (places limitées). Apprenez à confectionner votre panier de A à Z. contact@cpie-sevre-bocage.com +33 2 51 57 77 14 Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont

