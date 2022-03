COURS DE TOURNAGE TERRE ADULTES A MONTPOLLIN Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire EUR 32 Découverte et initiation à partir de 16 ans.

2 personnes maximum. COURS DE TOURNAGE TERRE ADULTES A MONTPOLLIN alfoessel@ceramiquealafolie.com +33 6 09 76 46 48 Découverte et initiation à partir de 16 ans.

