Cours de théâtre en anglais Compiègne, 1 septembre 2021, Compiègne.

Cours de théâtre en anglais 2021-09-01 – 2022-06-30

Compiègne Oise

48 48

Petits, grands, débutants, expérimentés, réservés, extravertis…

Tout le monde a sa place dans les cours du Théâtre à Moustaches ! Nous sommes tous, à un moment donné, comédien. Alors, pourquoi ne pas approfondir ce talent ? De 5 à 105 ans, la scène vous attend.

Enfants ou adultes, les cours de théâtre ont plusieurs bienfaits :

– aisance orale

– faculté à la concentration et à la mémorisation

– gestion des émotions

– développement relationnel

– renforcement de l’esprit de troupe

L’appréhension de la scène et des partenaires, la maîtrise du corps et de la voix, la stimulation de l’imagination… pour chaque groupe, la première partie de l’année est consacrée à l’initiation et au perfectionnement à travers différents exercices ludiques.

Ensuite, les acquis sont mis en pratique autour d’une pièce, choisie selon la dynamique de la troupe, qui sera présentée au public en fin de saison. Le groupe d’improvisation donnera, en public, un match d’impro par trimestre.

*NOUVEAU* Cours ados en anglais (réservé aux élèves très à l’aise avec l’anglais) :

Tous les lundis de 17h30 à 19h30

Tarifs : 48€/mois

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/cours

dernière mise à jour : 2021-08-25 par