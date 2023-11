Cours de Tango / Milango Digital Village Paris Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 14h00 à 18h00

Le lundi 20 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant

5-15€

Cours pour débutant(e)s et intermédiaires + soirée de Tango

Le tango, c’est bien plus qu’une danse, c’est une émotion qui s’exprime à travers chaque mouvement. Né dans les ruelles animées de Buenos Aires, ce langage passionné entre deux corps enlacés transcende les frontières et les époques. Les pas sont empreints d’une tension sensuelle, d’une harmonie intense entre la grâce et la force. Chaque note de musique résonne comme un soupir d’amour, chaque regard échange raconte une histoire muette.

Le tango incarne la dualité de la vie elle-même, où la tristesse et la joie se mêlent dans une danse envoûtante. Au cœur de cette danse, il y a une connexion profonde entre les partenaires, un dialogue intime qui se déroule sans mots. C’est une invitation à se perdre dans les bras de la mélodie, à ressentir chaque mouvement jusqu’au plus profond de son âme. Le tango ne se danse pas seulement avec les pieds, mais aussi avec le cœur. C’est une expérience sensorielle qui laisse une empreinte indélébile, une émotion gravée dans le temps et l’espace.

Digital Village Paris 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : https://www.digital-village.com/evenement-v2/tango

Digital Village Tango