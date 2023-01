Cours de taille : taille en vert et reconnaissance de maladies Pfulgriesheim Pfulgriesheim Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Pfulgriesheim Catégories d’Évènement: 67370

Cours de taille : taille en vert et reconnaissance de maladies Pfulgriesheim, 24 juin 2023

2023-06-24 09:00:00 – 2023-06-24 12:00:00

67370 Pfulgriesheim Les moniteurs de l’association présentent des techniques de la taille en vert. Ils pourront vous apporter tous les renseignements utiles aux soins des arbres (maladies et ravageurs). Cette activité est gratuite et également ouverte aux personnes non membres. RDV au Verger Lorentz, à Pfulgriesheim dans la descente vers Mittelhausbergen. 1ère à droite après le Château d’Eau. +33 6 22 63 02 00 Pfulgriesheim

