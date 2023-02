Cours de taille Romanswiller Romanswiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Romanswiller EUR Cours de taille au verger école a Romanswiller proposé par l’Association arboricole des sous-côteaux du Schneeberg.

Moniteur : Benoît BOEHM, Bernard GREMMEL. Romanswiller

