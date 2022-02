Cours de Taille en vert Herrlisheim, 1 juillet 2022, Herrlisheim.

Cours de Taille en vert Herrlisheim

2022-07-01 – 2022-07-01

Herrlisheim Bas-Rhin Herrlisheim

La taille en vert se réalise courant juin lors que les arbres sont en feuille et les fruits en formation. Elle a deux objectifs : obtenir des fruits d’un calibre plus gros et favoriser la fructification des années suivantes.

Le cours de taille est assuré les moniteurs Fédéraux de l’association !

+33 6 64 75 58 30

La taille en vert se réalise courant juin lors que les arbres sont en feuille et les fruits en formation. Elle a deux objectifs : obtenir des fruits d’un calibre plus gros et favoriser la fructification des années suivantes.

Le cours de taille est assuré les moniteurs Fédéraux de l’association !

Herrlisheim

dernière mise à jour : 2022-01-19 par