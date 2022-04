Cours de surf promo des Landes La Dune Messanges, 14 avril 2022, Messanges.

Cours de surf promo des Landes La Dune Messanges

2022-04-14 10:00:00 – 2022-04-14 11:30:00

Messanges Landes Messanges

EUR 25 25 Vous êtes accueillis et encadrés par une équipe de moniteurs chevronnés pour vous découvrir les joies d ela glisse en toute sécurité, dans des conditions optimales et des groupes appropriés.

Vous bénéficiez du matériel (planche + combi) et de nos conseils pour apprendre à glisser dans les mousses ou des petites vagues.

Apprentissage ludique source de sensations super funs !!!

Session découverte du surf sur notre belle plage de Messanges avec l’école de Surf la Dune. PROMO spéciale : 1 cours de surf 1h30 tout équipé à 25€.

A partir de 8 ans. Tous publics : enfants, ados, adultes.

Venez glisser c’est magique !!!

+33 6 07 76 18 98

Vous êtes accueillis et encadrés par une équipe de moniteurs chevronnés pour vous découvrir les joies d ela glisse en toute sécurité, dans des conditions optimales et des groupes appropriés.

Vous bénéficiez du matériel (planche + combi) et de nos conseils pour apprendre à glisser dans les mousses ou des petites vagues.

Apprentissage ludique source de sensations super funs !!!

la dune

Messanges

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OTI LAS