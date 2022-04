Cours de surf et balade en fat bike Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse Landes Seignosse EUR 40 40 L’école de surf “Lost Surf School” et le loueur de vélos “Les Vélos de Pilou” proposent un cours de surf de 1h30 suivi du prêt d’un fat bike électrique pendant 1 heure ! Initiez-vous au surf en profitant des vagues et de l’océan avec Lost Surf School, école située sur la plage de l’Agréou à l’accès Nord du parking du Penon.

Après le cours, partez vous balader en autonomie en fat bike pendant une heure au départ de l’école de surf.

Un itinéraire vous sera proposé mais vous resterez libres dans le choix de votre parcours. Horaires : cours de surf de 10h à 11h30 suivi d’une heure de balade en fat bike.

40€ par personne.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Lieu de RDV : Plage de l’Agréou

Seignosse

