Participez à un cours de cross et de body attack, dans le parc du musée de la Grande Guerre. L’occasion de pratiquer une activité sportive, de prendre soin de son corps tout en profitant du cadre architectural et paysager du musée.

Réservation auprès de la direction des sports , gratuit

2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T10:45:00;2021-07-11T10:45:00 2021-07-11T11:30:00

