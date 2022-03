Cours de Sport à Gastes Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Cours de Sport à Gastes
A côté du camping Les Près Verts 657 avenue du Lac Gastes
2022-07-19

A côté du camping Les Près Verts 657 avenue du Lac

Gastes Landes

Une matinée dynamique avec Céline, votre coach sportive, qui animera pendant toute la période estivale des cours de sport tout public sur la pelouse des bords de lac. Séance d'entrainement avec un programme ludique alternant running, cardio et renforcement ! Équipez vous d'une tenue adaptée, d'une bouteille d'eau et d'une serviette.

+33 5 58 78 20 96

A côté du camping Les Près Verts 657 avenue du Lac Gastes

