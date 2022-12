Cours de sculpture terre cuite Perreuil Perreuil Perreuil Catégories d’évènement: Perreuil

Saône-et-Loire Perreuil EUR 10 20 Sculpture terre argile, modelage. Aux Ateliers du Prieuré, Christine Guillon fabrique des sculptures en terre argile émaillée. Ce cours d’initiation de modelage sculpture argile a lieu de 14h à 18h, avec une collation vers 16h et une pause piscine à 17h en été pour terminer la journée. Sur inscription préalable. christineguillon71@gmail.com Les Ateliers du Prieuré 132A Route du Prieuré Perreuil

