COURS DE SCULPTURE & MODELAGE, 28 avril 2022, .

COURS DE SCULPTURE & MODELAGE

2022-04-28 – 2022-04-28

Patricia ARNAUD est née en 1956 dans la région nantaise. Elle y expose ses œuvres depuis les années 90, ainsi que dans les départements voisins.

Ses premiers cours de sculpture, elle les a suivis avec Henry MURAIL, sculpteur vendéen. Le professeur a vite décelé chez elle des prédispositions pour cet art. C’est ainsi que Patricia deviendra élève et assistante du Maître et participera avec lui à la création des sculptures monumentales qu’on lui connait (La baigneuse à St-Jean de Monts, les monuments militaires De Lattre, Leclerc etc.)

Elle a tiré de cette période une grande expérience, et a reçu le goût pour la sculpture figurative, le langage des corps et la recherche du beau, ce qui lui a permis de s’affirmer dans son domaine. Son travail de sculpteur est dédié à l’expression de la beauté, conjuguée au féminin.

La femme est le centre de son œuvre, mais Patricia ARNAUD réalise aussi des œuvres sur commande (bustes, bas-reliefs ainsi que des pièces d’art sacré).

« Si je devais caractériser mon travail, je dirais que je suis sculpteur figuratif contemporain. L’aspect contemporain est mis en relief par les mises en scène de mes sculptures. J’attache une attention particulière au langage des mains et des visages .J’aime qu’il y ait un échange, une histoire entre le spectateur et mes personnages ».

Jeudi : de 09h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h00

Vendredi : de 09h15 à 12h15



N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de Mme Arnaud.

Vous en avez toujours rêvé ? Alors, lancez-vous ou perfectionnez-vous ! Cours de sculpture-modelage tous niveaux, dispensés par l’artiste-sculpteur Patricia Arnaud.

arnaudpatricia@sfr.fr +33 6 19 48 13 25

