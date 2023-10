Cours de samba Digital Village Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Venez profiter d’un cours de samba suivi d’une soirée dansante.

L’Association Dança SAMBA t’invite à participer à une soirée spéciale samba brésilienne sur le thème du carnaval !!

Son rythme entraînant est le symbole de la fête et de la joie de vivre. La samba va te permettre de recharger tes batteries de soleil, idéal pour se vider la tête et se donner du baume au cœur après une journée maussade. Allez viens t’amuser !

La Samba brésilienne, emblème vivant de la culture vibrante et enjouée du Brésil, incarne l’esprit festif et la vitalité du pays d’une manière unique. Originaire des quartiers populaires de Rio de Janeiro, la Samba est bien plus qu’une simple danse, c’est une expression artistique profondément enracinée dans l’histoire et l’âme du peuple brésilien. Cette danse sensuelle et énergique est caractérisée par ses rythmes entraînants et ses mouvements suggestifs des hanches. Elle trouve ses racines dans un mélange d’influences, notamment africaines, européennes et autochtones, qui se sont entrelacées au fil des siècles pour créer cette forme d’art extraordinaire.

Lorsque l’on évoque la Samba, les plumes colorées, les costumes scintillants et les parades animées du carnaval de Rio viennent immédiatement à l’esprit. Cependant, il est important de souligner que la Samba ne se limite pas seulement aux célébrations du carnaval. Elle fait partie intégrante de la vie quotidienne des Brésiliens et est présente dans diverses occasions sociales et culturelles.

La Samba est également une forme d’expression culturelle et sociale. Elle raconte des histoires, transmet des émotions et rend hommage à l’héritage diversifié du Brésil. Les paroles des chansons Samba, appelées « sambas enredo », abordent souvent des thèmes sociaux, politiques et culturels, faisant de cette danse une plateforme pour la réflexion et la revendication. La danse Samba transcende les barrières linguistiques et culturelles, réunissant les gens autour d’une énergie contagieuse et d’une joie partagée.

En somme, la Samba brésilienne est bien plus qu’une simple danse, c’est une célébration de la vie, de la diversité et de l’esprit festif du Brésil. Elle incarne l’essence même du pays, sa passion débordante et son engagement envers la créativité et l’expression artistique. Que ce soit sur les plages ensoleillées de Rio, dans les rues animées des quartiers populaires ou lors des festivités du carnaval, la Samba continue de faire vibrer les cœurs et de captiver les esprits à travers le monde.

