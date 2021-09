Sens Sens Sens, Yonne Cours de salsa et bachata Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Cours de salsa et bachata Sens, 7 septembre 2021, Sens. Cours de salsa et bachata 2021-09-07 – 2021-09-07 Bowling de Sens 9 Avenue Georges Pompidou

Sens Yonne Bruce Salsa et Xavier Bachio, professeurs de salsa et bachata, vous accueillent pour la reprise des cours de salsa et bachata au Bowling de Sens dans la salle à l’étage.

Les cours reprennent à partir du 7 septembre pour la salsa et du 8 septembre pour la bachata. Vous pouvez venir tester les cours durant deux semaines à partir de la reprise.

En fonction du niveau des participants, plusieurs horaires de cours : – Tous les mardis, salsa avec Bruce Salsa

20h : débutant

21h : intermédiaire

22h : confirmé ou libre – Tous les mercredis, bachata avec Xavier Bachio

20h30 : débutant

21h30 : intermédiaire

