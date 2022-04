Cours de Salsa à La Noue ouvert à tous Centre 100 Rue Hoche, 21 avril 2022, Montreuil.

**Déroulement :** Le cours de salsa est conçu comme un voyage à travers les musiques et les danses cubaines. Il est destiné aux personnes ayant envie de danser les rythmes cubains sans avoir besoin de les connaître auparavant. 19h – Echauffement du corps ( danses afrocubaines ) 20h – Salsa en couple et Rueda de casino. **Au menu :** * Plaisir et joie de danser * Rencontre et partage * Interactivité avec la musique * Apprentisage Technique, expression et style * Libération des tensions quotidiennes et lâcher prise Le cours est animé par Karem Ortiz en collaboration avec Alice Minck, qui se forme et aide dans les corrections, pour montrer à deux les figures et assure le cours en cas d’absence de Karem. Karem Ortiz : Danseuse professionnel diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Cuba Alice Minck : Danseuse du contemporain formé à Cuba à la Salsa et l’Afrocubain. Ce cours a lieu tous les jeudis soirs de 19h à 21h Centre 100 rue Hoche, 93100 Montreuil Ce cours est gratuit pour les habitants de La Noue ( inscription au Centre Hoche ) Une adhésion à l’association Exploradanse et participation consciente est demandé aux habitants de Montreuil.

A bailar para el alma divertir !

