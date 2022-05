Cours de Rumba · Des Guerrières Le 360 Paris Music Factory, 18 juin 2022, Paris.

Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

. gratuit

Retrouvez La Louve Aimantée au 360 Paris lors du focus sur les femmes de la République démocratique du Congo en partenariat avec Le Lavoir Moderne, avec un cours de rumba congolaise gratuit sur la terrasse du restaurant.

SAMEDI 18 JUIN · 17h

DIMANCHE 19 JUIN · 11h suivi d’un brunch au restaurant

DES GUERRIERES création Théâtre / Danse

Ecriture et mise en scène · Florence BERMOND – La Louve aimantée

Représentations

Du 8 au 19 juin 2022 au LAVOIR MODERNE PARISIEN

35 rue Léon 75018 Paris (du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 15h)

Métro Chateau Rouge ou Barbés Rochechouart.

Tarifs : 9 à 19 euros

La création DES GUERRIÈRES témoigne de la résistance des femmes en République démocratique du Congo – Région Nord et Sud Kivu. Il s’agit de faire entendre les voix, sous l’angle de leurs combats, de ces « invisibles invincibles ». Leur insoumission traverse une histoire qui se déroule au présent à travers différentes situations, que ce soit celle de leur vie au quotidien, de leur engagement au sein de collectifs pacifiques ou de leur implication dans un groupe armé. Ces femmes, puissantes, au sens de l’humour, salvateur, si joyeux, inventent, chaque jour, des stratégies pour échapper à la violence et au non-dit. Par une approche du dedans et du dehors, de l’intime et du politique, DES GUERRIÈRES vise à cerner pourquoi cette situation peut concerner chacun.e d’entre nous.

Des Guerrières est un spectacle éclairant et réconfortant. Un travail collectif où des émotions troublantes surgissent des voix et des corps des comédiens congolais, français, togolais et burkinabé. – RFI

La Louve aimantée, compagnie transdisciplinaire, dirigée par Florence Bermond, explore de nouvelles narrations et dispositifs scéniques. Elle oriente son travail vers la question du non-dit et du silence, dans lesquels des enjeux politiques, sociaux ou écologiques impliquent les femmes. Le regard aux aguets, la Louve développe une recherche sensible, organique et joyeuse au plateau. Une approche au présent qui concerne les hommes et les femmes, spectateurs d’aujourd’hui. Un espace de confrontation se déploie et sonde différents points de vue sur le monde que nous vivons.

Création collective Théâtre / Danse

Ecriture, conception et mise en scène · Florence BERMOND

Avec Marjorie HERTZOG, Amour LOMBI, Lazare MINOUNGOU, Ulrica NSILOU BOUTSINDI et Basile YAWANKÉ

Chorégraphie · Audrey Marquis EVALAUM

Scénographie · Caroline FRACHET

Accessoires · Caroline FRACHET et Lomani MONDONGA

Création lumières · Marinette BUCHY et Cléo KONONGO

Production et de diffusion · Garance COURTY

Communication (Stagiaire) · Marie-Amélie BONNEL

D’après les témoignages de Caddy Adzuba, Rachel Ashuza Bahaya, Roger Assani Byakitize, Johnny Bagaya, Cito’s Cirimwann, Robert Cuma Bukwanane, Thierry de Paul Buuma, Kiesse Gloire Loubanzadio, Emmanuel Le Bon, King Le Patient, Lydia, Lynda Matens, Mathilda, Bienvenu Matumo, Juvenal Muderhwa, Pinhas Murhagane, Marc Ngaboy’eka, Jocelyne Ntululo Nafranua, Christian Mitima Akili Chrisart, Chanceline Zabibu et Patrick Zézé Carbone.

Avec la collaboration à la dramaturgie de Alice CARRÉ et Ramcy KABUYA (consultant).

Production La Louve Aimantée – Coproductions Espace Germinal (Fosses) et l’Atalante (Mitry-Mory) Avec le soutien CITF – Conseil des Arts du Canada – Ministère de la Culture – Conseil Régional d’Ile-de-France – Départements du Val d’Oise et de la Seine et Marne – SPEDIDAM – Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France – Plaine Commune Seine-Saint-Denis (Droits des femmes) – Institut Français de Goma (RDC) – Institut Français de Bukavu (RDC) – Festival « ça se passe à Kin » (RDC) – Espace Marcel Pagnol (Villiers-le-Bel) – Lilas en Scène – Le Lieu – L’Arbrasserie – FIA (RDC) – Association Dynamusik (RDC) – Ensemble artisitique Fako (Togo) – Université de Saint-Denis Paris 8 – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/cours-de-rumba/

