du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de Vaucelles GRATUIT

Les enfants sont invités au plaisir de planter, de mettre les mains dans la terre. Rentrés chez eux avec leur plantation, ils seront témoins de la magie qu’il y a à regarder pousser. Abbaye de Vaucelles 59258 Les Rues des Vignes Les Rues-des-Vignes Nord

