Donville-les-Bains Donville-les-Bains Donville-les-Bains, Manche Cours de qi gong parents-enfants Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’évènement: Donville-les-Bains

Manche

Cours de qi gong parents-enfants Donville-les-Bains, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Donville-les-Bains. Cours de qi gong parents-enfants 2021-07-21 16:00:00 – 2021-07-21 16:30:00

Donville-les-Bains Manche Venez découvrir le qi gong en famille, les mercredi après-midi sur la plage de Donville. On imitera les animaux ! Gratuit. Venez découvrir le qi gong en famille, les mercredi après-midi sur la plage de Donville. On imitera les animaux ! Gratuit. acorpslibres@orange.fr +33 6 71 04 59 38 https://a-corps-libres.jimdosite.com/ Venez découvrir le qi gong en famille, les mercredi après-midi sur la plage de Donville. On imitera les animaux ! Gratuit. Venez découvrir le qi gong en famille, les mercredi après-midi sur la plage de Donville. On imitera les animaux ! Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Donville-les-Bains, Manche Autres Lieu Donville-les-Bains Adresse Ville Donville-les-Bains lieuville 48.84964#-1.58479