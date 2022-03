Cours de poterie parent / enfant : portrait façon Picasso Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert

Manche

Cours de poterie parent / enfant : portrait façon Picasso Le Mesnil-Aubert, 20 avril 2022, Le Mesnil-Aubert. Cours de poterie parent / enfant : portrait façon Picasso rue d’Urville 27 rue d’Urville Le Mesnil-Aubert

2022-04-20 10:00:00 – 2022-04-20 11:30:00 rue d’Urville 27 rue d’Urville

Le Mesnil-Aubert Manche Les dégourdis, atelier de poterie Viens réaliser le portrait de celui qui t’accompagne, mais pas n’importe quel portrait, un portrait façon Picasso !

Papa, maman, grand-parents, réalisera le tien.

Une fois cuit, vous pourrez exposer vos oeuvres à la maison. 1 parent / 1 enfant : 40 €

1 parent / 2 enfants : 50 € Vous êtes un groupe d’amis ou en famille, n’hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 4 personnes). Les dégourdis, atelier de poterie Viens réaliser le portrait de celui qui t’accompagne, mais pas n’importe quel portrait, un portrait façon Picasso !

Papa, maman, grand-parents, réalisera le tien.

Une fois cuit, vous pourrez exposer vos oeuvres à… Les dégourdis, atelier de poterie Viens réaliser le portrait de celui qui t’accompagne, mais pas n’importe quel portrait, un portrait façon Picasso !

Papa, maman, grand-parents, réalisera le tien.

Une fois cuit, vous pourrez exposer vos oeuvres à la maison. 1 parent / 1 enfant : 40 €

1 parent / 2 enfants : 50 € Vous êtes un groupe d’amis ou en famille, n’hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 4 personnes). rue d’Urville 27 rue d’Urville Le Mesnil-Aubert

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert, Manche Autres Lieu Le Mesnil-Aubert Adresse rue d'Urville 27 rue d'Urville Ville Le Mesnil-Aubert lieuville rue d'Urville 27 rue d'Urville Le Mesnil-Aubert Departement Manche

Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil-aubert/

Cours de poterie parent / enfant : portrait façon Picasso Le Mesnil-Aubert 2022-04-20 was last modified: by Cours de poterie parent / enfant : portrait façon Picasso Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert 20 avril 2022 Le Mesnil-Aubert manche

Le Mesnil-Aubert Manche