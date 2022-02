Cours de poterie parent / enfant : comme un homme préhistorique Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert

Manche

Cours de poterie parent / enfant : comme un homme préhistorique Le Mesnil-Aubert, 23 février 2022, Le Mesnil-Aubert. Cours de poterie parent / enfant : comme un homme préhistorique Le Mesnil-Aubert

2022-02-23 10:00:00 – 2022-02-23 11:30:00

Le Mesnil-Aubert Manche Le Mesnil-Aubert Les dégourdis, atelier de poterie Nous allons faire un long voyage dans le passé, pour revenir en 5000 avant JC, quand les hommes réalisèrent les premières poterie : au Néolithique !

Venez en tribu fabriquer vos pots et vos cuillères avec les mêmes techniques, colombins, décor au coquillage…

Vous découvrirez la joie du façonnage de l’argile en famille ! Vous êtes un groupe d’amis ou en famille, n’hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 3 personnes). Tarifs :

1 parent / 1 enfant : 40 €

1 parent / 2 enfants : 50 € Les dégourdis, atelier de poterie Nous allons faire un long voyage dans le passé, pour revenir en 5000 avant JC, quand les hommes réalisèrent les premières poterie : au Néolithique !

Venez en tribu fabriquer vos pots et vos cuillères avec les mêmes… alicetoumit@gmail.com +33 6 75 99 17 51 https://www.alicetoumitceramique.com/ Les dégourdis, atelier de poterie Nous allons faire un long voyage dans le passé, pour revenir en 5000 avant JC, quand les hommes réalisèrent les premières poterie : au Néolithique !

Venez en tribu fabriquer vos pots et vos cuillères avec les mêmes techniques, colombins, décor au coquillage…

Vous découvrirez la joie du façonnage de l’argile en famille ! Vous êtes un groupe d’amis ou en famille, n’hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 3 personnes). Tarifs :

1 parent / 1 enfant : 40 €

1 parent / 2 enfants : 50 € Le Mesnil-Aubert

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert, Manche Autres Lieu Le Mesnil-Aubert Adresse Ville Le Mesnil-Aubert lieuville Le Mesnil-Aubert Departement Manche

Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil-aubert/

Cours de poterie parent / enfant : comme un homme préhistorique Le Mesnil-Aubert 2022-02-23 was last modified: by Cours de poterie parent / enfant : comme un homme préhistorique Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert 23 février 2022 Le Mesnil-Aubert manche

Le Mesnil-Aubert Manche