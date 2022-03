Cours de poterie adulte : pot de fleurs trépied Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert

Cours de poterie adulte : pot de fleurs trépied
Le Mesnil-Aubert
2022-05-21

Les dégourdis, atelier de poterie

Vous réaliserez, avec la technique du colombin, un petit pot de fleurs trépied, en grès roux naturel. Nous choisirons ensemble l'émail que vous voulez pour parfaire votre pot.

Vous êtes un groupe d'amis ou en famille, n'hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 4 personnes).

alicetoumit@gmail.com
+33 6 75 99 17 51
https://www.alicetoumitceramique.com/

