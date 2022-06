Cours de poterie adulte : fleur Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert

Manche

Cours de poterie adulte : fleur Le Mesnil-Aubert, 9 juillet 2022, Le Mesnil-Aubert. Cours de poterie adulte : fleur

27 rue d’Urville Le Mesnil-Aubert Manche

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 12:00:00 Le Mesnil-Aubert

Manche Le Mesnil-Aubert Roses, tulipes, lys, fleurs imaginaires… Vous façonnerez vos fleurs en grès, puis les mettrez en couleur. Une fois cuites, vous pourrez les coller sur une branche et les planter au jardin ! Ados bienvenus. Roses, tulipes, lys, fleurs imaginaires… Vous façonnerez vos fleurs en grès, puis les mettrez en couleur. Une fois cuites, vous pourrez les coller sur une branche et les planter au jardin ! Ados bienvenus. alicetoumit@gmail.com +33 6 75 99 17 51 http://www.alicetoumitceramique.com/ Roses, tulipes, lys, fleurs imaginaires… Vous façonnerez vos fleurs en grès, puis les mettrez en couleur. Une fois cuites, vous pourrez les coller sur une branche et les planter au jardin ! Ados bienvenus. Le Mesnil-Aubert

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert, Manche Autres Lieu Le Mesnil-Aubert Adresse 27 rue d'Urville Le Mesnil-Aubert Manche Ville Le Mesnil-Aubert lieuville Le Mesnil-Aubert Departement Manche

Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil-aubert/

Cours de poterie adulte : fleur Le Mesnil-Aubert 2022-07-09 was last modified: by Cours de poterie adulte : fleur Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert 9 juillet 2022 27 rue d'Urville Le Mesnil-Aubert Manche

Le Mesnil-Aubert Manche