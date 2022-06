Cours de poterie adulte : coupelle animal

Cours de poterie adulte : coupelle animal, 16 août 2022, . Cours de poterie adulte : coupelle animal



2022-08-16 – 2022-08-16 Chat enroulé sur lui-même, tête d’oiseau, lapin aux longues oreilles, votre coupelle prendra la forme de l’animal de votre choix.

