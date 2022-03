Cours de poterie adulte : assiettes de porcelaine Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert

Manche

Cours de poterie adulte : assiettes de porcelaine Le Mesnil-Aubert, 7 mai 2022, Le Mesnil-Aubert. Cours de poterie adulte : assiettes de porcelaine Le Mesnil-Aubert

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 12:00:00 12:00:00

Le Mesnil-Aubert Manche Les dégourdis, atelier de poterie Petites assiettes, coupelles, petits bols… Nous jouerons avec la finesse de la porcelaine, en y ajoutant des oxydes pour obtenir des effets marbrés !

Vous pourrez récupérer vos réalisation une fois cuites. Vous êtes un groupe d’amis ou en famille, n’hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 4 personnes). Les dégourdis, atelier de poterie Petites assiettes, coupelles, petits bols… Nous jouerons avec la finesse de la porcelaine, en y ajoutant des oxydes pour obtenir des effets marbrés !

Vous pourrez récupérer vos réalisation une fois cuites. Vous… Les dégourdis, atelier de poterie Petites assiettes, coupelles, petits bols… Nous jouerons avec la finesse de la porcelaine, en y ajoutant des oxydes pour obtenir des effets marbrés !

Vous pourrez récupérer vos réalisation une fois cuites. Vous êtes un groupe d’amis ou en famille, n’hésitez pas à me contacter pour organiser un cours à la demande (minimum 4 personnes). Le Mesnil-Aubert

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert, Manche Autres Lieu Le Mesnil-Aubert Adresse Ville Le Mesnil-Aubert lieuville Le Mesnil-Aubert Departement Manche

Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil-aubert/

Cours de poterie adulte : assiettes de porcelaine Le Mesnil-Aubert 2022-05-07 was last modified: by Cours de poterie adulte : assiettes de porcelaine Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert 7 mai 2022 Le Mesnil-Aubert manche

Le Mesnil-Aubert Manche