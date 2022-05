Cours de poterie à Boursay, 16 mai 2022, .

Cours de poterie à Boursay

2022-05-16 18:00:00 – 2022-05-16 20:30:00

Stage de poterie à Boursay. Il s’agit d’un cours en effectif très réduit, maximum 8 stagiaires/cours. Les tarifs incluent l’enseignement, les matières premières et les cuissons. Possibilité de venir à un ou plusieurs cours. Formatrice : Mathilde Clerc. Ces cours ont pour but l’initiation et l’expérimentation de la poterie au travers de techniques phares : le bol pincé, le montage au colombin et le travail de la plaque, etc. Mathilde vous propose de vous accompagner dans la réalisation d’un projet plus personnel.

Atelier Poterie-Céramique, Cours bimensuel, Le lundi soir toutes les deux semaines. Les cours sont ouverts aux débutants et aux amateurs confirmés.

+33 2 54 80 92 01

Pixabay

