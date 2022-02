Cours de pilotage de cerf-volant Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

Grandcamp-Maisy

Cours de pilotage de cerf-volant Grandcamp-Maisy, 10 février 2022, Grandcamp-Maisy. Cours de pilotage de cerf-volant Quai Henri Crampon Ecole de voile Intercommunale Grandcamp-Maisy

2022-02-10 14:00:00 – 2022-02-10 15:30:00 Quai Henri Crampon Ecole de voile Intercommunale

Grandcamp-Maisy Calvados Afin de découvrir les rudiments du pilotage de différents cerfs-volants (Delta et ailes), Sabine de l’école de voile intercommunale de Grandcamp-Maisy propose aux petits comme aux grands de s’entrainer tout en s’amusant durant 1h30.

Groupe constitué de 6 personnes maximum de plus de 10 ans. Matériel prêté. Port du masque obligatoire.

ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 22 14 35

(sous réserve des mesures sanitaires) Ecole de voile intercommunale de Grandcamp-Maisy

Quai Henri Crampon Ecole de voile Intercommunale Grandcamp-Maisy

