Projection documentaire : Green Boys 90 route de Bergerac, 23 mai 2023, Cours-de-Pile.

Projection documentaire : «Green boys» Réalisé par Ariane Doublet, France • 2019 • 71 minutes. Entrée libre et gratuite.

Résumé : Green Boys pourrait être un » Petit Prince » du millénaire de l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures..

90 route de Bergerac Médiathèque

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



WOULD YOU LIKE TO TAKE A DOC? : The appointments of the lucid eye in the media library (https://www.facebook.com/LoeiLucideASSO/events/)

Documentary screening : « Green boys » Directed by Ariane Doublet, France ? 2019 ? 71 minutes. Free entrance.

Summary: Green Boys could be a « Little Prince » of the exile millennium. Alhassane, 17, has left Guinea and arrives alone in France after a trying journey. Welcomed in a village in Normandy, he meets Louka, 13 years old. Between the two boys a friendship is born and is invented day after day. What separates them binds them as much as what unites them. During the summer, they build a cabin on the cliff overlooking the sea. Like a zone of freedom, it will be a secret place of childhood and the refuge of wounds.

VOUS PRENDSZ BIEN UN DOC ? : Las citas del ojo lúcido en la mediateca (https://www.facebook.com/LoeiLucideASSO/events/)

Proyección del documental : « Green boys » Dirigido por Ariane Doublet, Francia ? 2019 ? 71 minutos. Entrada gratuita.

Resumen: Green Boys podría ser un « Principito » del milenio del exilio. Alhassane, de 17 años, ha dejado Guinea y llega solo a Francia tras un duro viaje. Acogido en un pueblo de Normandía, conoce a Louka, de 13 años. Entre los dos chicos nace una amistad que se inventa día tras día. Lo que les separa les une tanto como lo que les une. Durante el verano, construyen una cabaña en el acantilado que domina el mar. Como una zona de libertad, será un lugar secreto de la infancia y un refugio para las heridas.

SIE NEHMEN EINEN DOC? : Die Rendez-vous des klaren Auges in der Mediathek (https://www.facebook.com/LoeiLucideASSO/events/)

Dokumentarfilmvorführung: « Green boys » Regie: Ariane Doublet, Frankreich ? 2019 ? 71 Min. Eintritt frei und kostenlos.

Zusammenfassung: Green Boys könnte ein « Kleiner Prinz » des Jahrtausends des Exils sein. Der 17-jährige Alhassane hat Guinea verlassen und kommt nach einer anstrengenden Reise allein in Frankreich an. Er wird in einem Dorf in der Normandie aufgenommen und lernt den 13-jährigen Louka kennen. Zwischen den beiden Jungen entsteht eine Freundschaft, die Tag für Tag neu erfunden wird. Was sie trennt, verbindet sie ebenso wie das, was sie verbindet. Im Sommer bauen sie eine Hütte auf den Klippen über dem Meer. Sie wird ein geheimer Ort der Kindheit und ein Zufluchtsort für Verletzungen.

