Vendee Venez découvrir notre nouvelle activité avec cette séance découverte. Par la suite pas d’engagement, vous venez quand vous pouvez et quand vous voulez. Les cours seront limités à 10 personnes pour avoir une qualité d’enseignement et permettre à chacun d’avoir des conseils pendant la séance.

Préinscription obligatoire pour chaque cours.

Nous proposeront deux séances tous les lundis : la première de 19h15 à 20h15 et la seconde de 20h30 à 21h30. Séance à l’unité 10 €, forfait à la carte 5 séances 40 € 10 séances 70 €;

Adhésion à l’association Mov’in Font 5 €

Lieu : El Gusto Del Sol 44 rue de la république 85200 FONTENAY LE COMTE

Contact : 06 66 21 69 56 ou movinfont@gmail.com

Séance de découverte gratuite le 20 février à 19h15

